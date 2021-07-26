Дмитрий Губерниев: российские пловцы вдрызг проиграли кролевую эстафету 4х100 м!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление россиян в кролевой эстафете 4х100 м на летних Олимпийских играх в Токио. Андрей Минаков, Владислав Гринёв, Владимир Морозов и Климент Колесников заняли седьмое место. Золото выиграли американцы.

«Мы вдрызг проиграли кролевую мужскую эстафету 4 по 100 м! Неужели наши тренеры мастера подготовки к чемпионату Европы в олимпийский год? Эх…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.