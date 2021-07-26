Россияне стали седьмыми в эстафете 4х100 м вольным стилем на ОИ-2020. Золото у США

Российские пловцы Андрей Минаков, Владислав Гринёв, Владимир Морозов и Климент Колесников заняли седьмое место в финале эстафеты 4х100 м вольным стилем на летних Олимпийских играх в Токио. Золото выиграли американцы. Серебро досталось итальянцам, бронза — австралийцам.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал

1. США — 3.08,97.

2. Италия — 3.10,11

3. Австралия — 3.10,22...

7. Россия — 3.12,20.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.