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Россияне стали седьмыми в эстафете 4х100 м вольным стилем на ОИ-2021. Золото у США

Россияне стали седьмыми в эстафете 4х100 м вольным стилем на ОИ-2020. Золото у США
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Российские пловцы Андрей Минаков, Владислав Гринёв, Владимир Морозов и Климент Колесников заняли седьмое место в финале эстафеты 4х100 м вольным стилем на летних Олимпийских играх в Токио. Золото выиграли американцы. Серебро досталось итальянцам, бронза — австралийцам.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал
1. США — 3.08,97.
2. Италия — 3.10,11
3. Австралия — 3.10,22...
7. Россия — 3.12,20.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал
26 июля 2021, понедельник. 06:05 МСК
Окончено
1
США
3:08.97
2
Италия
3:10.11
3
Австралия
3:10.22
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