Губерниев — об участниках кролевой эстафеты: проиграли, но удар-то держите. Эх, Морозов!

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал российских пловцов, которые не стали давать интервью после неудачного выступления в кролевой эстафете 4х100 на Олимпиаде в Токио. Андрей Минаков, Владислав Гринёв, Владимир Морозов и Климент Колесников заняли седьмое место. Золото выиграла сборная США.

«Пловцы совсем не держат удар! Наши участники неудачной эстафеты дружно проигнорировали микст-зону! Ребята, проиграли, но удар-то держите… Страна за вас болеет! Эх, Морозов!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.