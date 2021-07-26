Телевизионщики отреагировали на резкие слова Юлии Ефимовой об утренних заплывах на ОИ-2020

Исполнительный директор Олимпийской службы вещания (OBS) Яннис Эксархос прокомментировал слова российской пловчихи Юлии Ефимовой. Ранее Ефимова выразила недовольство ранним временем соревнований, заявив, что «деньги решают всё».

«Мы консультировались по этому вопросу с FINA (Международная федерация плавания. — Прим. «Чемпионата»), такое не впервые. Раньше соревнования так проводились на Олимпийских играх в Пекине, на чемпионате мира в Южной Корее, такие вопросы были согласованы.

Спортсмены в курсе и специально готовились к этому. Что касается мировых рекордов, то мы посмотрим, как дело будет потом», — приводит слова Эксархоса ТАСС.

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