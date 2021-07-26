Российский рапирист Кирилл Бородачёв проиграл в 1/4 финала ОИ-2020, ведя со счётом 14:9

Российский рапирист Кирилл Бородачёв не сумел пробиться в полуфинал личного турнира на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В четвертьфинале он уступил представителю Гонконга Ка Лун Чону со счётом 14:15. По ходу поединка россиянин вёл 14:9.

Ранее из борьбы за награды выбыли россияне Антон Бородачёв и Владислав Мыльников.



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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.