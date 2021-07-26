Депутат Лебедев: зачем все каналы показывали парад кораблей? Покажите по одному Олимпиаду!

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев поделился мнением о подходе к трансляциям Олимпиады-2020 на российских телеканалах. Депутату не понравилось, что вчера, 25 июля, с 11:00 до 12:00 мск показывали парад, посвящённый Дню военно-морского флота, вместо того чтобы транслировать Олимпиаду.

«У наших каналов, которые в большинстве своём не являются государственными, кроме «России», на первом месте стоит заработок денег. А на втором — показ смотрибельных и идиотских шоу, которые, к сожалению, наш народ любит очень сильно. Естественно, во время этих шоу рекламное время самое дорогое. Опять возвращаемся к пункту один, главная цель — заработок денег. Им наплевать на развитие российского общества, на опросы ВЦИОМ, которые показывают, что 97 процентов не могут назвать ни имени, ни фамилии, ни одного российского олимпийского спортсмена, не понимают, какие виды спорта принимают участие в ОИ, где есть шансы на медали. Мы не пропагандируем свой собственный российский спорт.

Да, я согласен, День ВМФ — серьёзное событие, там присутствовал президент. Хорошо, оставьте на одном канале, я сам вчера был крайне удивлён, перелистывая каналы. Все каналы показывали парад кораблей. Зачем все-то? Достаточно одного, а ещё по одному покажите Олимпийские игры! Поверьте, аудитория, которая смотрела бы ОИ, была бы в разы больше, чем на других каналах. Наш народ любит спорт, наши люди готовы болеть и переживать за российских спортсменов на ОИ, но они не могут этого делать.

Спортивные мероприятия либо вообще не показывают, либо показывают на платных каналах. Когда мы поднимали этот вопрос, кто-то пытался возразить: «Что там платный канал, меньше 1000 рублей в месяц». Для наших граждан и это большие деньги, когда у людей зарплаты по 15 тысяч, из которых нужно две трети отдать на ЖКХ и коммунальные услуги. А ещё одеть, накормить всю семью, и сто рублей не отдашь за платный канал. Это главная проблема, с которой, к сожалению, бороться уже поздно. Все СМИ переданы в частные руки. Остался канал «Россия», который, выбирая между президентом и ОИ, будет показывать президента», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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