Мужская сборная Южной Кореи победила в командном турнире по стрельбе из лука на ОИ-2020
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Мужская сборная Южной Кореи по стрельбе из лука выиграла командное первенство на Олимпийских играх — 2020 в Токио. В финальном матче корейцы разгромили национальную команду Китайского Тайбэя со счётом 6:0.
Бронзовые медали завоевали спортсмены из Японии, обыгравшие в упорном матче сборную Нидерландов со счётом 5:4.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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