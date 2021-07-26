Мужская сборная Южной Кореи победила в командном турнире по стрельбе из лука на ОИ-2020

Мужская сборная Южной Кореи по стрельбе из лука выиграла командное первенство на Олимпийских играх — 2020 в Токио. В финальном матче корейцы разгромили национальную команду Китайского Тайбэя со счётом 6:0.

Бронзовые медали завоевали спортсмены из Японии, обыгравшие в упорном матче сборную Нидерландов со счётом 5:4.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.