Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Дмитрий Губерниев отреагировал на российский финал в женской сабле на ОИ-2021

Дмитрий Губерниев отреагировал на российский финал в женской сабле на ОИ-2020
Комментарии

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил результаты полуфиналов в женской сабле на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Обалдеть! Снова две россиянки в финале саблисток!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее российская саблистка Софья Великая вышла в финал летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В полуфинале она победила представительницу Венгрии Анну Мартон со счётом 15:8. В финале Великая встретится с соотечественницей Софией Поздняковой. В противостоянии за бронзу Мартон сразится с француженкой Манон Бруне.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в женской сабле также был российский финал. Великая проиграла тогда Яне Егорян.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021