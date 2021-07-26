Дмитрий Губерниев отреагировал на российский финал в женской сабле на ОИ-2020
Поделиться
Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил результаты полуфиналов в женской сабле на Олимпиаде-2020 в Токио.
«Обалдеть! Снова две россиянки в финале саблисток!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее российская саблистка Софья Великая вышла в финал летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В полуфинале она победила представительницу Венгрии Анну Мартон со счётом 15:8. В финале Великая встретится с соотечественницей Софией Поздняковой. В противостоянии за бронзу Мартон сразится с француженкой Манон Бруне.
На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в женской сабле также был российский финал. Великая проиграла тогда Яне Егорян.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
Комментарии
- 26 июля 2021
-
14:20
-
14:05
-
13:55
-
13:50
-
13:47
-
13:38
-
13:38
-
13:34
-
13:30
-
13:24
-
13:17
-
13:10
-
13:08
-
13:04
-
13:00
-
12:51
-
12:50
-
12:35
-
12:30
-
12:26
-
12:16
-
12:14
-
12:08
-
11:50
-
11:50
-
11:31
-
11:27
-
11:27
-
11:22
-
11:17
-
11:17
-
11:14
-
11:05
-
11:02
-
10:57
Партнерский контент