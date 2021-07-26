Дмитрий Губерниев отреагировал на российский финал в женской сабле на ОИ-2020

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил результаты полуфиналов в женской сабле на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Обалдеть! Снова две россиянки в финале саблисток!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее российская саблистка Софья Великая вышла в финал летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В полуфинале она победила представительницу Венгрии Анну Мартон со счётом 15:8. В финале Великая встретится с соотечественницей Софией Поздняковой. В противостоянии за бронзу Мартон сразится с француженкой Манон Бруне.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро в женской сабле также был российский финал. Великая проиграла тогда Яне Егорян.

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