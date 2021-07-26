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Главный тренер женской сборной России по гандболу поделился ожиданиями от матча со Швецией

Главный тренер женской сборной России по гандболу поделился ожиданиями от матча со Швецией
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Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев поделился мыслями в преддверии матча с командой Швеции на Олимпиаде-2020 в Токио. Матч состоится завтра, 27 июля.

В первом матче на ОИ Россия сыграла вничью с Бразилией.

«Сегодня был обычный рабочий день, подготовка к матчу со Швецией. Только неудобное время для тренировки было. Все игроки в строю, всё нормально. Какие-то небольшие повреждения после игры с Бразилией есть, но это никак не влияет на общую картину. Все здоровы, все в строю.

Возможны изменения в завтрашнем составе, пока не готов сказать. Утро вечера мудренее, завтра с утра объявим состав. Сборная Швеции — полная противоположность Бразилии. Завтра нас ждёт «паровозик»: быстрый центр, отрывы, бегущая команда. По защите так же Швеция отличается от Бразилии. Абсолютно другая игра. Вчера шведы очень понравились в игре с Испанией, смотрели игру. Удивились, не думали, что будет так легко. Но это первый день, не показатель силы Испании», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Вчера мы делали всевозможные процедуры: массаж, растяжки. А сегодня рабочий день: массаж, просмотр.

Во-первых, шведки показали игру с Испанией, они постоянно бегут, быстрый центр. Бразильянки так вчера не бежали. Во-вторых, задних бросков больше у шведок. Также у Швеции хороший линейный: вылавливает, открывается», — добавила гандболистка Ксения Макеева.

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