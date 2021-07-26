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Гандболистка Ксения Макеева рассказала, что помешало сборной России обыграть бразильянок

Гандболистка Ксения Макеева рассказала, что помешало сборной России обыграть бразильянок
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Линейная сборной России по гандболу и «Ростова-Дон» Ксения Макеева прокомментировала ничью с национальной командой Бразилии на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Много моментов не забили во втором тайме с Бразилией, основной ключ к потере очка — мы отдали в руки противника четыре мяча. Это самый простейший гол. Мы неплохо сыграли в защите, справились с этой «двойкой», Бруной де Паулой. В товарищеских матчах, которые проводили бразильянки, она творила, что хотела. У неё мужской бросок и отличный обыгрыш. Она забивала с любых позиций», — сказала Макеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, сборной России на групповом этапе ещё предстоит встретиться с командами Швеции, Венгрии, Франции и Испании.

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