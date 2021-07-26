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Рапирист Ка Лун Чон из Гонконга выиграл золото Олимпиады-2021 в Токио

Рапирист Ка Лун Чон из Гонконга выиграл золото Олимпиады-2020 в Токио
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Представитель Гонконга Ка Лун Чон выиграл золотую медаль на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) в соревнованиях рапиристов. В финале он одолел итальянца Даниэле Гароццо со счётом 15:11.

В противостоянии за бронзу чех Александр Чупенич победил японца Такахиро Сикине — 15:8.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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