Журова: Софья — великая на все времена. Но ясно, что молодые девчонки имеют преимущество

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала победу россиянки Софии Поздняковой над соотечественницей Софьей Великой в финале турнира саблисток на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония). Позднякова одержала победу со счётом 15:11.

«В преддверии финала как раз читала новости, что президенту ОКР достаточно сложно было болеть в этой ситуации. Он сказал, что будет болеть за Россию. Представляю, какие у него чувства, когда выигрывает дочь. А с другой стороны, Софья Великая тоже была достойна медали. Тот случай, когда борьба была равной, надо только порадоваться двум медалям.

Знаю Софью очень хорошо, а с другой стороны, есть поколенческие семейные победы. Сама в ожидании: сын занимается моим видом спорта, несомненно, буду за него переживать. Он соревнуется со мной и говорит, что хочет завоевать больше медалей, чем я. Допускаю, у Поздняковой было такое же понимание: у папы есть, я тоже хочу.

К примеру, можно придраться к чемпионату России: судьи несправедливы, например, потому что она дочка президента ОКР. А здесь, конечно, быть такого не может, судьи нейтральные. Главное, что у нас две медали. Великая — уже именитая спортсменка, она ещё решит, последняя или не последняя эта Олимпиада. Мне кажется, что Софья останется великой на все времена. Может, захочет ещё, при этом понятно, что уже молодые девчонки имеют определённое преимущество. Здесь ничего не сделать, хотя серебряная медаль в этой ситуации — большое достижение», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.