Российские гимнасты завоевали золото на Олимпиаде в командном многоборье впервые за 25 лет
Поделиться
Российские гимнасты Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Это первая победа россиян в этом виде на Играх с 1996 года.
Преимущество нашей команды над ближайшим преследователем, командой Японии, составило всего лишь 0,103 балла. Третье место досталось представителям Китая. Украинский квартет финишировал седьмым.
На Олимпийских играх — 2016 российская команда заняла второе место.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.
Комментарии
- 26 июля 2021
-
17:20
-
17:18
-
17:13
-
16:59
-
16:58
-
16:52
-
16:43
-
16:38
-
16:33
-
16:28
-
16:25
-
16:25
-
16:21
-
16:12
-
16:12
-
16:10
-
16:08
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
15:58
-
15:56
-
15:54
-
15:45
-
15:44
-
15:41
-
15:34
-
15:30
-
15:28
-
15:26
-
15:19
-
15:14
-
15:12
-
15:01
-
14:49
Партнерский контент