Российские гимнасты завоевали золото на Олимпиаде в командном многоборье впервые за 25 лет

Российские гимнасты Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Это первая победа россиян в этом виде на Играх с 1996 года.

Преимущество нашей команды над ближайшим преследователем, командой Японии, составило всего лишь 0,103 балла. Третье место досталось представителям Китая. Украинский квартет финишировал седьмым.

На Олимпийских играх — 2016 российская команда заняла второе место.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.