Российский тхэквондист Максим Храмцов завоевал золото на Олимпиаде-2020 в Токио

Российский тхэквондист Максим Храмцов завоевал золотую медаль на олимпийском турнире в Токио в весовой категории до 80 кг. В 1/8 финала Храмцов победил представителя Буркина-Фасо Файсала Савадого со счётом 13:6, в четвертьфинале одолел хорвата Тони Канаета (22:0), в полуфинале — египтянина Сейфа Эйссу (13:1), а в финале — представителя Иордании Салеха Эльшарабати (20:9).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не принимают участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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- 26 июля 2021
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