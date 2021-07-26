Япония победила Китай в финале олимпийского турнира по настольному теннису в миксте

Сборная Японии одержала победу в олимпийском турнире по настольному теннису в Токио в смешанном парном разряде. В финале хозяева соревнований Мима Ито и Юн Мизутани одолели китайскую пару Лю Сивэнь / Сю Синь со счётом 4:3 (5:11, 7:11, 11:8, 11:9, 11:9, 6:11, 11:6).

Бронза досталась дуэту из Китайского Тайбэя Юн Ю Линь / И Чин Чен.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве