Британец Пидкок — об Олимпиаде: рад, что это дерьмо проходит только раз в четыре года

Британец Томас Пидкок прокомментировал свою победу на соревнованиях по маунтинбайку на Олимпийских играх — 2020 в Токио с результатом 1:25:14.
«Это что-то невероятное. На этой неделе я повторял себе, что стану олимпийцем и что это уже неплохое достижение. Но моей целью всё равно было золото. Говорил себе, что нужно сохранять спокойствие. Я всегда выступаю лучше, когда получается держать эмоции под контролем. Держу свою линию, свой темп. После старта чувствовал себя хорошо, не нервничал и сосредоточился на гонке. Рад, что это дерьмо проходит только раз в четыре года, потому что Игры чертовски изматывают морально», — сказал Пидкок после соревнований.
Второе место досталось Матиасу Флюкигеру из Швейцарии, а бронзу завоевал испанец Давид Валеро. Россиянин Антон Синцов финишировал 11-м, уступив лидеру 2 минуты и 27 секунд.
- 26 июля 2021
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