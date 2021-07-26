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Британец Пидкок — об Олимпиаде: рад, что это дерьмо проходит только раз в четыре года

Британец Пидкок — об Олимпиаде: рад, что это дерьмо проходит только раз в четыре года
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Британец Томас Пидкок прокомментировал свою победу на соревнованиях по маунтинбайку на Олимпийских играх — 2020 в Токио с результатом 1:25:14.

«Это что-то невероятное. На этой неделе я повторял себе, что стану олимпийцем и что это уже неплохое достижение. Но моей целью всё равно было золото. Говорил себе, что нужно сохранять спокойствие. Я всегда выступаю лучше, когда получается держать эмоции под контролем. Держу свою линию, свой темп. После старта чувствовал себя хорошо, не нервничал и сосредоточился на гонке. Рад, что это дерьмо проходит только раз в четыре года, потому что Игры чертовски изматывают морально», — сказал Пидкок после соревнований.

Второе место досталось Матиасу Флюкигеру из Швейцарии, а бронзу завоевал испанец Давид Валеро. Россиянин Антон Синцов финишировал 11-м, уступив лидеру 2 минуты и 27 секунд.

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