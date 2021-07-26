Жена Никиты Нагорного расплакалась после победы российских гимнастов на Олимпиаде-2020

Экс-гимнастка Дарья Нагорная (в девичестве – Спиридонова) поделилась эмоциями от победы мужа Никиты в составе сборной России (Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян) в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Это первое олимпийское золото российских гимнастов с 1996 года.

Жена Никиты Нагорного расплакалась после победы российских гимнастов на Олимпиаде-2020 Фото: https://www.instagram.com/dashkoy83/

«Реву, как ненормальная», «Мой муж – олимпийский чемпион чёрт возьми», — написала Нагорная в «сториз» своего «инстаграма», подтвердив слова снимком.

Также Дарья поделилась фотографиями, где демонстрирует радость за российских гимнастов.

Публикация доступна в «инстаграме» Дарьи Нагорной.

«Лучшие. Гордимся вами, впервые спустя 25 лет. Праздник для всей страны», — написала Нагорная в своём «инстаграме».