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Владимир Путин обратился к российским гимнастам после исторической победы на Олимпиаде 2021

Владимир Путин обратился к российским гимнастам после исторической победы на ОИ-2020
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Президент России Владимир Путин поздравил российских гимнастов с победой на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония). Ранее Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье. Это первое олимпийское золото российских гимнастов с 1996 года.

«Рад поздравить вас с триумфом на Играх XXXII Олимпиады. Финал командных соревнований надолго запомнится высочайшим уровнем мастерства всех его участников, стремлением взять верх над именитыми соперниками.

Отмечу, что победу в этом виде состязаний любители спортивной гимнастики в России ждали целых 25 лет, и тем ярче, ценнее, достойнее является ваш успех. Благодарю вас за силу духа, твёрдость характера и сплочённость. Желаю здоровья и удачи», — цитирует Путина сайт Кремля.

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