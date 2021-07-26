Японский гимнаст: когда объявили финальные оценки, я почувствовал огорчение

Японский гимнаст Такеру Китадзоно прокомментировал серебро своей сборной в командном многоборье на Олимпиаде.

«Нашим последним видом были упражнения на перекладине, и Даики Хасимото выступал последним. Он идеально приземлился, и в тот момент я подумал, что это победа. Правда, я не слишком следил за очками России и Китая. Но мне показалось, что мы смогли выступить на максимуме. Тогда я думал, что у нас будут золотые медали. Но затем, когда объявили финальные оценки, я почувствовал огорчение», — сказал Китадзоно на пресс-конференции.

Российские гимнасты Давид Белявский, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио с результатом 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии. Китайцы завершили соревнования на третьем месте. Украинский квартет финишировал седьмым.