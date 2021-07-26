Японский гимнаст: когда объявили финальные оценки, я почувствовал огорчение

Японский гимнаст Такеру Китадзоно прокомментировал серебро своей сборной в командном многоборье на Олимпиаде.
«Нашим последним видом были упражнения на перекладине, и Даики Хасимото выступал последним. Он идеально приземлился, и в тот момент я подумал, что это победа. Правда, я не слишком следил за очками России и Китая. Но мне показалось, что мы смогли выступить на максимуме. Тогда я думал, что у нас будут золотые медали. Но затем, когда объявили финальные оценки, я почувствовал огорчение», — сказал Китадзоно на пресс-конференции.
Российские гимнасты Давид Белявский, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио с результатом 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии. Китайцы завершили соревнования на третьем месте. Украинский квартет финишировал седьмым.
- 26 июля 2021
-
23:22
-
22:55
-
22:49
-
22:35
-
22:31
-
22:29
-
22:15
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:52
-
21:45
-
21:44
-
21:39
-
21:36
-
21:18
-
21:13
-
21:00
-
20:53
-
20:40
-
20:14
-
19:50
-
19:47
-
19:44
-
19:41
-
19:35
-
19:15
-
19:12
-
19:05
-
18:40
-
18:30
-
18:21
-
18:14
-
18:08
-
17:57