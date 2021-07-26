Олимпийские игры — 2020, 27 июля: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций

27 июля продолжатся соревнования в рамках летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание прямых телевизионных трансляций.
Олимпиада-2020. 27 июля 2021 года, вторник. Расписание телетрансляций
03:00. Волейбол. Женщины. Россия — Аргентина. «Россия 1».
04:30. Плавание. Финалы. Первый канал.
04:55. Стрельба. Пневматический пистолет. Смешанные команды. Финал. «Матч ТВ».
06:00. Теннис. Мужчины. А. Карацев (Россия) — Ж. Шарди (Франция). «Матч ТВ».
08:10. Гандбол. Женщины. Россия — Швеция. «Матч ТВ».
09:00. Прыжки в воду. Синхронные прыжки. Женщины. 10 м. «Россия 1».
09:15. Стрельба. Дзюдо. Первый канал.
10:10. Гребной слалом. Байдарки-одиночки. Женщины. Финал. «Матч ТВ».
11:20. Баскетбол 3х3. Женщины. Россия — Италия. «Матч ТВ».
11:55. Баскетбол 3х3. Мужчины. Россия — Сербия. «Матч ТВ».
12:15 Дзюдо. Плавание. 1/2 финала. Первый канал.
12:30. Фехтование. Шпага. Команды. Женщины. Тхэквондо. «Россия 1».
13:40. Спортивная гимнастика. Команды. Женщины. Финал. «Матч ТВ».
15:15. Плавание. 1/2 финала. Первый канал.
15:45. Баскетбол 3х3. 1/4 финала. «Матч ТВ».
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