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Олимпийские игры — 2021, 27 июля: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций, ОИ-2020, ОИ-2021

Олимпийские игры — 2020, 27 июля: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций
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27 июля продолжатся соревнования в рамках летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание прямых телевизионных трансляций.

Олимпиада-2020. 27 июля 2021 года, вторник. Расписание телетрансляций

03:00. Волейбол. Женщины. Россия — Аргентина. «Россия 1».

04:30. Плавание. Финалы. Первый канал.

04:55. Стрельба. Пневматический пистолет. Смешанные команды. Финал. «Матч ТВ».

06:00. Теннис. Мужчины. А. Карацев (Россия) — Ж. Шарди (Франция). «Матч ТВ».

08:10. Гандбол. Женщины. Россия — Швеция. «Матч ТВ».

09:00. Прыжки в воду. Синхронные прыжки. Женщины. 10 м. «Россия 1».

09:15. Стрельба. Дзюдо. Первый канал.

10:10. Гребной слалом. Байдарки-одиночки. Женщины. Финал. «Матч ТВ».

11:20. Баскетбол 3х3. Женщины. Россия — Италия. «Матч ТВ».

11:55. Баскетбол 3х3. Мужчины. Россия — Сербия. «Матч ТВ».

12:15 Дзюдо. Плавание. 1/2 финала. Первый канал.

12:30. Фехтование. Шпага. Команды. Женщины. Тхэквондо. «Россия 1».

13:40. Спортивная гимнастика. Команды. Женщины. Финал. «Матч ТВ».

15:15. Плавание. 1/2 финала. Первый канал.

15:45. Баскетбол 3х3. 1/4 финала. «Матч ТВ».

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