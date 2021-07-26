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Тхэквондист Храмцов отдаст подарочный автомобиль за победу на Олимпиаде-2020 отцу

Тхэквондист Храмцов отдаст подарочный автомобиль за победу на Олимпиаде-2020 отцу
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Российский тхэквондист Максим Храмцов, который завоевал золотую медаль на олимпийском турнире в Токио (Япония) в весовой категории до 80 кг, рассказал, кому отдаст подарочный автомобиль от государства.

«Подарю отцу. Он всё детство, когда я уходил на тренировки, говорил: «Когда ты мне машину уже подаришь?» Поэтому отец будет ездить на ней», — приводит слова Храмцова сайт «Матч ТВ».

В 1/8 финала Максим Храмцов победил представителя Буркина-Фасо Файсала Савадого со счётом 13:6, в четвертьфинале одолел хорвата Тони Канаета (22:0), в полуфинале — египтянина Сейфа Эйссу (13:1), а в финальной схватке оказался сильнее представителя Иордании Салеха Эльшарабати (20:9).

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