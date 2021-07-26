Россиянин Храмцов завоевал золото Олимпиады через боль. Вот настоящий герой!

Наш тхэквондист получил травму руки ещё в первом поединке. Однако это не помешало ему завоевать историческую золотую медаль!

То, что сотворил Максим Храмцов на Олимпиаде-2020, спокойно описать сложно.

Наш спортсмен без видимого труда разобрал всех соперников на олимпийском турнире. Казалось, бы — чего удивительного? Чемпион всего и вся, лучший спортсмен мира выиграл и Олимпиаду.

Но не всё так просто. После финала выяснилось, что Храмцов ещё в первом бою в Токио получил рецидив неприятной травмы правой руки. И всю Олимпиаду прошёл с болью. И победил!

Настоящий герой!

Первый чемпион мира

В детстве Максим Храмцов хотел заниматься спортом, в котором можно бороться ногами. Так как тогда его родители ещё не знали о тхэквондо, они отдали Максима в карате.

Когда Храмцову было 12 лет, ему предложили перейти в тхэквондо, и он согласился. На его решение повлияло и то, что на тот момент тхэквондо уже было включено в программу Олимпийских игр.

В 2016 году он помогал двукратному призёру Алексею Денисенко в подготовке к Олимпийским играм. В качестве спарринг-партнёра он приезжал с Денисенко в Рио-де-Жанейро. Максим рассказывал, что благодаря работе с Алексеем ему самому удалось «заметно прибавить».

И это принесло результат.

В 2017 году российская команда успешно выступила на чемпионате мира в южнокорейском Муджу. Россияне впервые смогли завоевать сразу семь медалей разного достоинства. На том турнире Максиму удалось выиграть золото в весе до 74 кг. 19-летний Храмцов стал первым российским спортсменом, которому удалось завоевать золото на чемпионате мира в этом виде спорта.

Уже в 2017 году Храмцов начал выступать в весовой категории до 80 кг. В этом весе он завоевал два золота на чемпионатах Европы в 2018 и 2021 годах.

«Первым в России чемпионом мира по тхэквондо я уже стал, поэтому хочу повторить такой же результат и на Олимпийских играх в Токио», — заявил Максим в интервью «РИА Новости».

«Красная машина»

Своим талисманом Максим называет хоккейную форму «Красная машина», в ней он не раз выходил на церемонии награждения, за что зрители прозвали его Red Machine. Храмцов признался, что с этим свитером и кепкой, подаренной тренером, он ездит на все соревнования.

Вот только на Олимпиаде он прилюдно надевать её не мог — российская символика запрещена.

На пути к олимпийскому финалу Храмцов победил Файсала Савадого из Буркина-Фасо, одержал досрочную победу над хорватом Тони Канаета со счётом 22:0 и оказался сильнее египтянина Сейфа Эйссы. А в финале Максим Храмцов встретился с иорданским спортсменом Салехом Эль-Шарабати.

В первом раунде Максим нанёс два безответных удара и заработал преимущество в пять баллов.

Второй раунд был менее результативным, но более напряжённым: ударов не было, но сразу несколько нарушений правил принесли два балла россиянину и первый балл иорданцу.

В заключительном отрезке иорданец с вертушки попал россиянину в голову. Это позволило ему вплотную приблизиться к Храмцову — на табло появились опасные 7:6. Но лишь полминуты потребовалось Максиму, чтобы вырваться вперёд и вернуть себе отрыв — 14:6.

Упустить победу он уже не мог, нанёс ещё два удара и завершил поединок со счётом 20:9!

А после победы он всё-таки показал свой талисман — кепку Red Machine. И свою опухшую правую руку. Как выяснилось, ещё в первом бою он получил рецидив — в мае рука была сломана, и теперь по ней снова попали. Но боль не помешала Храмцову одержать историческую победу.

Он хотел стать первым олимпийским чемпионом по тхэквондо из России, и он им стал.