Россиянин Храмцов завоевал золото Олимпиады через боль. Вот настоящий герой!

То, что сотворил Максим Храмцов на Олимпиаде-2020, спокойно описать сложно.
Наш спортсмен без видимого труда разобрал всех соперников на олимпийском турнире. Казалось, бы — чего удивительного? Чемпион всего и вся, лучший спортсмен мира выиграл и Олимпиаду.
Но не всё так просто. После финала выяснилось, что Храмцов ещё в первом бою в Токио получил рецидив неприятной травмы правой руки. И всю Олимпиаду прошёл с болью. И победил!
Настоящий герой!
Первый чемпион мира
В детстве Максим Храмцов хотел заниматься спортом, в котором можно бороться ногами. Так как тогда его родители ещё не знали о тхэквондо, они отдали Максима в карате.
Когда Храмцову было 12 лет, ему предложили перейти в тхэквондо, и он согласился. На его решение повлияло и то, что на тот момент тхэквондо уже было включено в программу Олимпийских игр.
В 2016 году он помогал двукратному призёру Алексею Денисенко в подготовке к Олимпийским играм. В качестве спарринг-партнёра он приезжал с Денисенко в Рио-де-Жанейро. Максим рассказывал, что благодаря работе с Алексеем ему самому удалось «заметно прибавить».
И это принесло результат.
В 2017 году российская команда успешно выступила на чемпионате мира в южнокорейском Муджу. Россияне впервые смогли завоевать сразу семь медалей разного достоинства. На том турнире Максиму удалось выиграть золото в весе до 74 кг. 19-летний Храмцов стал первым российским спортсменом, которому удалось завоевать золото на чемпионате мира в этом виде спорта.
Уже в 2017 году Храмцов начал выступать в весовой категории до 80 кг. В этом весе он завоевал два золота на чемпионатах Европы в 2018 и 2021 годах.
«Первым в России чемпионом мира по тхэквондо я уже стал, поэтому хочу повторить такой же результат и на Олимпийских играх в Токио», — заявил Максим в интервью «РИА Новости».
«Красная машина»
Своим талисманом Максим называет хоккейную форму «Красная машина», в ней он не раз выходил на церемонии награждения, за что зрители прозвали его Red Machine. Храмцов признался, что с этим свитером и кепкой, подаренной тренером, он ездит на все соревнования.
Вот только на Олимпиаде он прилюдно надевать её не мог — российская символика запрещена.
На пути к олимпийскому финалу Храмцов победил Файсала Савадого из Буркина-Фасо, одержал досрочную победу над хорватом Тони Канаета со счётом 22:0 и оказался сильнее египтянина Сейфа Эйссы. А в финале Максим Храмцов встретился с иорданским спортсменом Салехом Эль-Шарабати.
В первом раунде Максим нанёс два безответных удара и заработал преимущество в пять баллов.
Второй раунд был менее результативным, но более напряжённым: ударов не было, но сразу несколько нарушений правил принесли два балла россиянину и первый балл иорданцу.
В заключительном отрезке иорданец с вертушки попал россиянину в голову. Это позволило ему вплотную приблизиться к Храмцову — на табло появились опасные 7:6. Но лишь полминуты потребовалось Максиму, чтобы вырваться вперёд и вернуть себе отрыв — 14:6.
Упустить победу он уже не мог, нанёс ещё два удара и завершил поединок со счётом 20:9!
А после победы он всё-таки показал свой талисман — кепку Red Machine. И свою опухшую правую руку. Как выяснилось, ещё в первом бою он получил рецидив — в мае рука была сломана, и теперь по ней снова попали. Но боль не помешала Храмцову одержать историческую победу.
Он хотел стать первым олимпийским чемпионом по тхэквондо из России, и он им стал.
- 26 июля 2021
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