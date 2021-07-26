Олимпийский чемпион Храмцов: болею за «Манчестер Юнайтед», а российский футбол не нравится

Российский тхэквондист Максим Храмцов, победивший на олимпийском турнире в Токио в весовой категории до 80 кг, рассказал о планах на будущее, подготовке к Играм в Токио и предпочтениях в спорте.

«Моя будущая специальность – тренер, учусь на него. Хотелось бы развивать тхэквондо в своём регионе, чтобы мы могли конкурировать на чемпионатах России, Европы и мира. Сейчас тхэквондо в Нижневартовске такое, что чемпион я, а ещё пару ребят выступают на уровне чемпионата Европы.



Денисенко помогал готовиться, он был с нами на крайнем сборе. Он общался с нами, мне пару советов дал, я очень много взял от него ещё с Рио. У нас было очень много тренировок. Он мне говорил, что я никому ничего не должен, а чтобы просто делал свою работу.



Никого из знаменитостей не встретил на Олимпиаде. Из ребят боксёров тоже пока никого не видел.



Помимо своего вида спорта, слежу за футболом. Болею за «Манчестер Юнайтед», из наших ни за кого. Мне не нравится российский футбол. Также нравится волейбол, занимался в детстве. К кому ходил, не помню, не обижайтесь на меня», — передаёт слова Храмцова корреспондент «Чемпионата».

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