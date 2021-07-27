Старт соревнований по триатлону на ОИ-2020 в Токио перенесён из-за погодных условий
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Организаторы Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) перенесли на 15-20 минут старт соревнований в женском триатлоне из-за неблагоприятных погодных условий. Борьба за медали должна была начаться в 00:30 мск.
Отметим, что сборную Россию в женском триатлоне представят Александра Разаренова и Анастасия Горбунова.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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