Представительница России упала на велосипеде в финале триатлона и сошла с дистанции

В эти минуты в Токио (Япония) на арене «Одаиба Марине Парк» проходит финал соревнований по триатлону, в котором принимают участие две представительницы России – Анастасия Горбунова и Александры Разареновой.

После прохождения этапа с плаванием на расстояние 1500 м спортсменки должны преодолеть дистанцию 40 км, а завершить соревнование бегом на 7,5 км. На одном из участков падение на велосипеде совершила представительница России – Анастасия Горбунова, разбив себе локоть и колено на мокром асфальте после прошедшего тайфуна, из-за чего соревнования откладывались на 15-20 минут. Ей пришлось сняться с дистанции.

После прохождения расстояния в 10 км на велосипеде единственная спортсменка из России Александра Разаренова занимает 40-е место, отставая от лидера на три минуты и десять секунд.