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Представительница России упала на велосипеде в финале триатлона и сошла с дистанции

Представительница России упала на велосипеде в финале триатлона и сошла с дистанции
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В эти минуты в Токио (Япония) на арене «Одаиба Марине Парк» проходит финал соревнований по триатлону, в котором принимают участие две представительницы России – Анастасия Горбунова и Александры Разареновой.

После прохождения этапа с плаванием на расстояние 1500 м спортсменки должны преодолеть дистанцию 40 км, а завершить соревнование бегом на 7,5 км. На одном из участков падение на велосипеде совершила представительница России – Анастасия Горбунова, разбив себе локоть и колено на мокром асфальте после прошедшего тайфуна, из-за чего соревнования откладывались на 15-20 минут. Ей пришлось сняться с дистанции.

После прохождения расстояния в 10 км на велосипеде единственная спортсменка из России Александра Разаренова занимает 40-е место, отставая от лидера на три минуты и десять секунд.

Олимпиада 2020. Триатлон
Женщины. Финал
27 июля 2021, вторник. 00:45 МСК
Идёт
1
Флора Даффи
Бермудские острова
2
Кэти Заферес
США
3
Джорджия Тейлор-Браун
Великобритания
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