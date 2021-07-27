Соревнования по сёрфингу на ОИ-2020 перенесены на 24 часа из-за тропического шторма

Первый финал Олимпийских игр – 2020 по сёрфингу перенесён на 24 часа из-за тропического шторма в Токио (Япония). Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на пресс-службу турнира.
Организаторы вынуждены были скорректировать график соревнований, так как волны будут слишком сильными, что сделает проведение соревнований невозможными.
Отметим, что из-за погодных условий на 15-20 минут был задержан старт финальных соревнований по триатлону. Вследствие мокрого асфальтного покрытия падение с велосипеда допустила россиянка Анастасия Горбунова, разбив себе колено и локоть.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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