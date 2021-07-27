Австралийка Маккаун завоевала золото Олимпиады-2020 на дистанции 100 м на спине

Австралийская пловчиха Кайли Рочель Маккаун выиграла золото Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине. Серебро завоевала канадка Кайли Мосс. Бронза досталась американке Реган Смит.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. 100 м на спине

1. Кайли Рочель Маккаун (Австралия) — 57,47.

2. Кайли Мосс (Канада) — 57,72.

3. Реган Смит (США) — 58,05.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.