Россияне Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро ОИ-2020 в стрельбе из пистолета

Россияне Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали серебро Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. В финале они уступили китайскому дуэту Цзян Жансинь / Пан Вэй со счётом 14:16. Бронза досталась украинцам Елене Костевич и Олегу Омельчуку.

Стрельба. Олимпийские игры. Токио. Пневматический пистолет. 10 м. Микст

1. Китай (Цзян Жансинь / Пан Вэй).

2. Россия (Виталина Бацарашкина / Артём Черноусов).

3. Украина (Елена Костевич / Олег Омельчук).

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.