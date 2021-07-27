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Россияне Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро ОИ-2021 в стрельбе из пистолета

Россияне Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро ОИ-2020 в стрельбе из пистолета
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Россияне Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов завоевали серебро Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. В финале они уступили китайскому дуэту Цзян Жансинь / Пан Вэй со счётом 14:16. Бронза досталась украинцам Елене Костевич и Олегу Омельчуку.

Стрельба. Олимпийские игры. Токио. Пневматический пистолет. 10 м. Микст
1. Китай (Цзян Жансинь / Пан Вэй).
2. Россия (Виталина Бацарашкина / Артём Черноусов).
3. Украина (Елена Костевич / Олег Омельчук).

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
27 июля 2021, вторник. 05:37 МСК
Окончено
1
Китай
16
2
Россия
14
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