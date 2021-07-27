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Губерниев прокомментировал завоевание россиянами золота и серебра ОИ-2021 на 100 м на спине

Губерниев прокомментировал завоевание россиянами золота и серебра ОИ на 100 м на спине
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на завоевание российскими пловцами золота и серебра на дистанции 100 м на спине на Олимпиаде в Токио. Олимпийским чемпионом стал Евгений Рылов. Серебро — у Климента Колесникова.

«Возвращаясь к победе Рылова и серебру Климента Колесникова. Мы прервали гегемонию американцев на стометровке на спине. Начиная с 1996 года они никому не проигрывали. За всю историю советского и российского спорта у нас не было олимпийского чемпиона на стометровке на спине никогда. Призёры были, чемпионов не было. И вот Рылов! Рылов — блестящий. И, конечно, Климент Колесников», — сказал Губерниев на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

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