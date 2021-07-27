Россиянин Гаджимагомедов вышел в 1/4 финала Олимпиады-2020 по боксу

Российский спортсмен Муслим Гаджимагомедов в 1/8 финала олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 91 кг победил алжирца Абдельхафида Беншаблу.

24-летний россиянин одержал победу со счетом 5:0. Четвертьфинальный поединок пройдет 30 июля и начнется в 7:39 мск.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.