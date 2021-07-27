Российские шпажистки проиграли полькам в противостоянии за 5-8-е места на Олимпиаде-2020

Российские шпажистки Юлия Личагина, Виолетта Храпина и Айзанат Муртазаева проиграли соперницам из Польши в противостоянии за 5-8-е места в командном турнире на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) со счётом 25:31.

В четвертьфинале россиянки уступили итальянкам — 31:33. В противостоянии за седьмое место российские шпажистки встретятся с соперницами из Гонконга.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.