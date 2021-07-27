Россияне Каримова и Каменский поспорят за бронзу ОИ-2020 в стрельбе из винтовки в миксте

Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский поспорят за бронзу соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония). Во втором раунде квалификации они заняли четвёртое место. Их соперниками в противостоянии за медаль будут представители Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тэ Юн.

Россияне Анастасия Галашина и Владимир Масленников в квалификации стали пятыми. В финале встретятся дуэты из США и Китая.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.