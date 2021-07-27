Шпажистка Колобова объявила о приостановке карьеры после поражения на ОИ-2020

Российская шпажистка Виолетта Колобова объявила о приостановке карьеры, после того как неудачно выступила в личном турнире на Олимпийских играх в Токио (Япония). В 1/16 финала она проиграла Александре Ярецкой из Польши со счётом 11:15.
«Теперь — отдыхать, домой, к семье. Я в любом случае возьму паузу, а сколько она продлится, сказать пока не могу, не буду загадывать. Но я не прощаюсь! Характер, желание и силы у меня есть, но фехтования нет — взрывного, быстрого, очень много промахов, технического брака.
Я переоценила свои возможности. Я действительно хорошо восстановилась после рождения сына, хорошо себя чувствую. Но мне, к сожалению, не хватило соревновательной практики, к сожалению, я не подошла к Играм в оптимальной форме», — цитирует Колобову ТАСС.
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