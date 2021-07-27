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Женская сборная России по гандболу разгромно проиграла Швеции на ОИ-2021

Женская сборная России по гандболу разгромно проиграла Швеции на ОИ-2020
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Женская сборная России по гандболу разгромно проиграла национальной команде Швеции во втором матче группового этапа на летней Олимпиаде — 2020 в Токио (Япония). Счёт матча — 36:24 в пользу Швеции.

Напомним, в первом матче российские гандболистки сыграли вничью с Бразилией (24:24). Сборной России на групповом этапе ещё предстоит встретиться с командами Венгрии, Франции и Испании.

Олимпийские игры (ж). Группа B. 2-й тур
27 июля 2021, вторник. 08:15 МСК
Швеция
Окончен
36 : 24
Россия

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не принимают участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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