Сальников — о Ефимовой: у неё ещё будет мотивация для продолжения карьеры

Президент Всероссийской федерации плавания, четырёхкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников прокомментировал неудачное выступление Юлии Ефимовой на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде в Токио. Ефимова осталась без медали, заняв лишь пятое место.

«С Юлей я ещё не разговаривал после заплыва. Сегодня она показала те секунды, на которые была готова, и в этот раз осталась без медалей, но жизнь на этом не заканчивается. Что касается продолжения карьеры, я уверен, что у неё ещё будет мотивация, вопрос, насколько она ею воспользуется и как.

Если говорить об общих ожиданиях, всегда ждёшь того, что спортсмен в очередной раз преодолеет себя и покажет свой лучший результат. Не всегда это сбывается, но могу сказать, что у нас нет в команде тех, кто сливает и сдаётся. И даже если кто-то не смог показать хороший результат, это не значит, что он не старался. Труд пловца непростой, очень тяжёлый: часовые тренировки и тысячи километров за плечами. Спасибо ещё раз всем, кто верил в наше золото. Желаю всем удачи в дальнейшем», — сказал Сальников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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