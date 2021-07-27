Гандболистка сборной России Ведёхина прокомментировала разгром от Швеции на ОИ-2020

Гандболистка сборной России Полина Ведёхина прокомментировала разгромное поражение (24:36) от национальной команды Швеции (24:36) во втором матче группового этапа на Олимпиаде-2020.

«Если бы я знала, как можно это всё объяснить, я бы объяснила. Но слов подобрать не могу. Мы разбирали соперника, отрабатывали всё на тренировках, обсуждали, как играть в защите, да даже со скамейки подсказывали.

В первом тайме была проблема с реализацией, но нас тащил вратарь. Мы пытались исправиться во втором тайме, но стало только хуже — нас полностью переиграли на контратаках. У меня нет объяснений тому, что произошло. Если бы мы не готовились, играли бы с чистого листа — я бы так и сказала, но это не так. Шведки подготовились к нам лучше, разобрали, да и по скоростям перебегали.

Есть риск не попасть в четвертьфинал? Надо разобрать наши ошибки, ещё лучше разобрать соперника. Нужен будет колоссальный настрой, чтобы такого не повторить. И тренеры найдут слова, и мы сами соберёмся — должны друг друга поддерживать. Сейчас хочется, чтобы этот день закончился быстрее», — передаёт слова Ведёхиной корреспондент «Чемпионата».

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.