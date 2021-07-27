Россиянин Скачков завершил выступление в третьем круге по настольному теннису на ОИ-2020
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Россиянин Кирилл Скачков не смог пробиться в 1/8 финала турнира по настольному теннису на Олимпийских играх — 2020 в Токио, уступив Дмитрию Овчарову из Германии со счётом 11:13, 3:11, 11:13, 4:11.
Кирилл Скачков был единственным представителем России на олимпийском турнире по настольному теннису.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
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