«Дело не в тренере, а в интересе людей в России». Журова — о разгроме гандбольной сборной

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала поражение женской сборной России по гандболу.

«К сожалению, мы понимаем, что роль тренера, особенно женского коллектива — очень важна. Сама знаю, потому что у меня был достаточно жёсткий тренер. В гандболе есть тренеры, которые могут зарядить на победы. То, что уровень упал с уходом Евгения Трефилова, отчасти правда, но мы понимаем, что должна быть сменяемость. И эти новые тренеры тоже должны иметь возможность совладать со сборной. Сейчас история даже не про это, а про то, что гандбол стал не таким популярным. Всё меньше и меньше мы о нём слышим. Думаю, что мало кто назовёт действующих гандболистов нашей сборной, как мужчин, так и женщин. Вот у нас недавно спрашивали людей, они называли гимнастов, синхронистов, но не гандболисток. Да и у нас везде футбол. Даже новости читаешь сейчас, вроде идёт Олимпиада и все новости про неё должны быть в топе, но нет, у нас Карпин (смеётся). И у нас так идёт: Карпин, Карпин, Карпин, олимпийская медаль, Карпин, Карпин. Я пролистала все сайты. Можно нажать на Олимпиаду — и там будет только она, но футбол — это всё-таки лицо любого сайта.



Также мы понимаем, что турниры, которые у нас проходят, их много, но всё не так ярко и не такой интерес. Это обидно, потому что гандбол всегда был интересен. Так что дело не только в тренере, но и в общем интересе людей в России», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.