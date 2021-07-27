Россияне Каримова и Каменский прокомментировали бронзу ОИ-2020 в стрельбе из винтовки

Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский прокомментировали завоевание бронзы соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В противостоянии за медаль они победили дуэт из Южной Кореи Квон Ын Чи/Нам Тэ Юн со счётом 17:9.
«Эмоции отличные, замечательные, просто фантастические! Очень рад, что смотрелось, как будто мы легко прошли корейцев. На самом деле это далеко не так, ещё в квалификации было тяжело, а потом только нарастало. Юлия Каримова более спокойная? Она просто ещё не поняла, что произошло, ничего, эмоции отойдут, и она начнёт разряжаться, ха-ха.
Может, в полуфинале не хватило немного везения. Результаты очень плотные, разница была меньше одного балла. Случай, что я могу сказать. Случай не позволил мне и в финал на личном войти. Гарантировать что-то невозможно, слишком уж у нас точная стрельба, маленькие отрывы, мишени.
Слава богу, без травм, уже хорошо. После изоляции было немного проблемно восстанавливаться. Тренировки дома — совершенно не то. Я очень тяжело потом врабатывался.
Жара в Хорватии? У кого-то были тепловые удары. Стрелять в такую погоду всегда тяжело: подготовлен ты или нет, это очень серьёзные условия. Хуже, если только жара и сильный ветер. Стрельба, как вы видите, не только индивидуальный вид спорта. Теперь ещё и командный. Мы всегда друг друга поддерживаем, стреляем как одно целое.
Закрыть глаза, сделать медленный вдох, выбросить всё лишнее, забыть о предыдущем выстреле — элемент психологической разгрузки. Помогает расслабиться, потому что во время выстрела напрягаешься, делаешь выстрел на усилиях, потом надо это сбросить», — передаёт слова Каменского корреспондент «Чемпионата».
«Было тяжело без международных выездов. Немного разный уровень соревнований, это сказывается на ощущении себя. Была Европа, Кубок мира, в этот период надо было войти в работу на более высоком уровне, нежели чемпионат России. Как выжили в жаре Хорватии? Дело привычки. Я, допустим, жару легко переношу, а кто-то страдает сильно.
Олимпийская медаль значит для меня очень многое. Первая всегда запоминается более эмоционально», — добавила Каримова.
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- 27 июля 2021
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