Американка Мур и бразилец Феррейра стали первыми олимпийскими чемпионами в сёрфинге

Американская сёрфингистка Карисса Мур завоевала золото Олимпийских игр в Токио. В финале она победила Бьянку Буйтендаг из ЮАР. Бронза досталась японке Амуро Цузуки.
Сёрфинг. Олимпийские игры. Токио
Женщины. Финал
Карисса Мур (США) — Бьянка Буйтендаг (ЮАР) — 14,93:8,46
Матч за бронзу
Амуро Цузуки (Япония) — Кэролайн Маркс (США) — 6,80:4,26.
В мужских соревнованиях победил бразилец Итало Феррейра. Серебряным призёром стал японец Каноа Игараси, бронзовым — австралиец Оуэн Райт. Сёрфинг был впервые представлен на летних Олимпийских играх.
Мужчины. Финал
Итало Феррейра (Бразилия) — Каноа Игараси (Япония) — 15,14:6,60.
Матч за бронзу
Оуэн Райт (Австралия) — Габриэль Медина (Бразилия) — 11,97:11,77.
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