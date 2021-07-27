Олимпиада-2020. 4-й день. Триумф в плавании — у России золото и серебро! LIVE

Приветствуем всех любителей спорта! 27 июля в Токио состоится четвёртый медальный день летних Олимпийских игр — 2020. Спортсменам предстоит разыграть 22 комплекта наград в плавании, спортивной гимнастике, фехтовании, тхэквондо, дзюдо, прыжках в воду, академической гребле, тяжёлой атлетике, конном спорте, гребном слаломе, велоспорте и софтболе. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию четвёртого дня Олимпиады-2020.
Юлия Ефимова и Евгения Чикунова остались без медалей ОИ-2020 на 100 м брассом
Не смогли россиянки зацепиться за медали на дистанции 100 метров брассом. Чикунова здорово добавила на финише, но стала четвёртой. Ефимова — пятая.
Победу одержала 17-летняя американка Лидия Якоби, которая на финише обошла Татьяну Шёнмакер из ЮАР. Лилиан Кинг — третья.
Поздравляем наших парней! У России уже пятое золото и шестое серебро в копилке. Ждём заплыв на 100 метров у женщин, где будем болеть за Юлию Ефимову и Евгению Чикунову. Вперёд, девочки!
Рылов выиграл золото ОИ-2020 на дистанции 100 м на спине, у Колесникова — серебро
Победа! Евгений Рылов и Климент Колесников принесли России золото и серебро в заплыве на 100 метров у мужчин! Браво, ребята!
Рылов на 0,02 секунды обошёл своего соотечественника. Американец Райан Мёрфи стал третьим.
Австралийка Кайли Маккаун выиграла заплыв на 100 метров на спине у женщин, завоевав золотую медаль! Она установила олимпийский рекорд. Второй стала Кайли Масс из Канады, третьей — Реган Смит из США.
Ну а мы ждём заплыв у мужчин, где Россию будут представлять Евгений Рылов и Климент Колесников.
Черноусов и Бацарашкина вышли в финал по стрельбе на ОИ-2020 и гарантировали серебро
Состоялась вторая квалификация в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета в миксте
Российская пара Виталина Бацарашкина – Артём Черноусов сохранила второе место, набрав 386 очков. Наша пара В лидеры вырвалась пара из Китая — Цзян Жансинь и Пан Вэй (387). Именно сборные России и Китая гарантировали себе серебряные награды. Финал турнира состоится сегодня, его начало запланировано на 5:35 мск,
Российский пловец Мартин Малютин стал пятым в заплыве на 200 метров вольным стилем. Медленно начал, затем пытался догнать соперников, но было поздно. Жаль — были шансы на медаль.
Победу одержал британец Томас Дин, вторым стал Данкан Скотт, третьим — бразилец Фернандо Шеффер.
В плавании пройдёт сразу четыре финала, в трёх из них россияне претендуют на медали. Юлия Ефимова и Евгения Чикунова будут бороться за медали в брассе на 100 м. 100 м на спине поплывут Евгений Рылов и обладатель мирового рекорда в этом виде – Климент Колесников. Шанс на медаль есть и у Мартина Малютина на 200 м вольным стилем.
Финалы начнутся совсем скоро, будем следить!
В четвёртый соревновательный день Олимпиады-2020 будет разыграно 22 комплекта наград. Представляем расписание дня.
У сборной России прекрасные перспективы в женском командном многоборье в спортивной гимнастике. Ждём медалей также от тхэквондиста Владислава Ларина в весе свыше 80 кг, пловцов Юлии Ефимовой, Евгении Чикуновой, Евгения Рылова, Климента Колесникова и Мартина Малютина и стрелков в смешанных дисциплинах.
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