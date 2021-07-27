Олимпиада-2020. 4-й день. Триумф в плавании — у России золото и серебро! LIVE

Австралийка Кайли Маккаун выиграла заплыв на 100 метров на спине у женщин, завоевав золотую медаль! Она установила олимпийский рекорд. Второй стала Кайли Масс из Канады, третьей — Реган Смит из США.

Ну а мы ждём заплыв у мужчин, где Россию будут представлять Евгений Рылов и Климент Колесников.