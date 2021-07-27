Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Статьи

Олимпиада-2021 в Токио — онлайн-трансляция соревнований 27 июля 2021

Олимпиада-2020. 4-й день. Триумф в плавании — у России золото и серебро! LIVE
Игорь Брагин Андрей Гуров
,
Tom Pennington/Getty Images
Аудио-версия:
Комментарии
Ждём подвига от Юлии Ефимовой. Возьмёт ли она наконец олимпийское золото? Болеем вместе в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
Медальный зачёт Олимпиадаы-2020 в Токио
Календарь Олимпийских игр в Токио

Приветствуем всех любителей спорта! 27 июля в Токио состоится четвёртый медальный день летних Олимпийских игр — 2020. Спортсменам предстоит разыграть 22 комплекта наград в плавании, спортивной гимнастике, фехтовании, тхэквондо, дзюдо, прыжках в воду, академической гребле, тяжёлой атлетике, конном спорте, гребном слаломе, велоспорте и софтболе. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию четвёртого дня Олимпиады-2020.

Юлия Ефимова и Евгения Чикунова остались без медалей ОИ-2020 на 100 м брассом Рылов выиграл золото ОИ-2020 на дистанции 100 м на спине, у Колесникова — серебро Черноусов и Бацарашкина вышли в финал по стрельбе на ОИ-2020 и гарантировали серебро
Live Павел Панышев

Юлия Ефимова и Евгения Чикунова остались без медалей ОИ-2020 на 100 м брассом

Не смогли россиянки зацепиться за медали на дистанции 100 метров брассом. Чикунова здорово добавила на финише, но стала четвёртой. Ефимова — пятая.

Победу одержала 17-летняя американка Лидия Якоби, которая на финише обошла Татьяну Шёнмакер из ЮАР. Лилиан Кинг — третья.

Олимпиада 2020. Плавание
Женщины. 100 м брасс. Финал
27 июля 2021, вторник. 05:17 МСК
Окончено
1
Лидия Элис Якоби
США
1:04.95
2
Татьяна Шёнмакер
ЮАР
1:05.22
3
Лилиан Кинг
США
1:05.54
05:15 Павел Панышев

Поздравляем наших парней! У России уже пятое золото и шестое серебро в копилке. Ждём заплыв на 100 метров у женщин, где будем болеть за Юлию Ефимову и Евгению Чикунову. Вперёд, девочки!

05:06 Павел Панышев

Рылов выиграл золото ОИ-2020 на дистанции 100 м на спине, у Колесникова — серебро

Победа! Евгений Рылов и Климент Колесников принесли России золото и серебро в заплыве на 100 метров у мужчин! Браво, ребята!

Рылов на 0,02 секунды обошёл своего соотечественника. Американец Райан Мёрфи стал третьим.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 100 м на спине. Финал
27 июля 2021, вторник. 04:59 МСК
Окончено
1
Евгений Рылов
Россия
51.98
2
Климент Колесников
Россия
52.00
3
Райан Мёрфи
США
52.19
04:59 Павел Панышев

Австралийка Кайли Маккаун выиграла заплыв на 100 метров на спине у женщин, завоевав золотую медаль! Она установила олимпийский рекорд. Второй стала Кайли Масс из Канады, третьей — Реган Смит из США.

Ну а мы ждём заплыв у мужчин, где Россию будут представлять Евгений Рылов и Климент Колесников.

04:55 Павел Панышев

Черноусов и Бацарашкина вышли в финал по стрельбе на ОИ-2020 и гарантировали серебро

Состоялась вторая квалификация в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета в миксте

Российская пара Виталина БацарашкинаАртём Черноусов сохранила второе место, набрав 386 очков. Наша пара В лидеры вырвалась пара из Китая — Цзян Жансинь и Пан Вэй (387). Именно сборные России и Китая гарантировали себе серебряные награды. Финал турнира состоится сегодня, его начало запланировано на 5:35 мск,

04:52 Павел Панышев

Российский пловец Мартин Малютин стал пятым в заплыве на 200 метров вольным стилем. Медленно начал, затем пытался догнать соперников, но было поздно. Жаль — были шансы на медаль.

Победу одержал британец Томас Дин, вторым стал Данкан Скотт, третьим — бразилец Фернандо Шеффер.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 200 м вольный стиль. Финал
27 июля 2021, вторник. 04:43 МСК
Окончено
1
Томас Дин
Великобритания
1:44.22
2
Данкан Скотт
Великобритания
1:44.26
3
Фернандо Муленберг Шеффер
Бразилия
1:44.66
04:47 Павел Панышев

В плавании пройдёт сразу четыре финала, в трёх из них россияне претендуют на медали. Юлия Ефимова и Евгения Чикунова будут бороться за медали в брассе на 100 м. 100 м на спине поплывут Евгений Рылов и обладатель мирового рекорда в этом виде – Климент Колесников. Шанс на медаль есть и у Мартина Малютина на 200 м вольным стилем.

Финалы начнутся совсем скоро, будем следить!

04:46 Павел Панышев

В четвёртый соревновательный день Олимпиады-2020 будет разыграно 22 комплекта наград. Представляем расписание дня.

04:45 Павел Панышев

У сборной России прекрасные перспективы в женском командном многоборье в спортивной гимнастике. Ждём медалей также от тхэквондиста Владислава Ларина в весе свыше 80 кг, пловцов Юлии Ефимовой, Евгении Чикуновой, Евгения Рылова, Климента Колесникова и Мартина Малютина и стрелков в смешанных дисциплинах.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021