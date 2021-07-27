Трёхкратный олимпийский чемпион Садовый: Юлии Ефимовой надо заканчивать со спортом
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Трёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Садовый посоветовал Юлии Ефимовой завершить карьеру после неудачного выступления на Олимпиаде в Токио. Сегодня, 27 июля, спортсменка заняла лишь пятое место на дистанции 100 м брассом.
«Время Юлии Ефимовой, вы сами понимаете, уже пришло. Надо уже задумываться совсем о других вещах, надо заканчивать со спортом.
Если рассуждать про следующие Игры… Если у Юлии получится подготовиться, то буду испытывать глубокое уважение. Но если с точки зрения объективизма, то ей будет очень сложно это сделать, выйти на лучшую форму после 30 — это очень сложно», — приводит слова Садового «РБК-Спорт».
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