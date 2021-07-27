Юлия Ефимова прокомментировала неудачное выступление на дистанции 100 м брассом на ОИ-2020

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала неудачное выступление на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде в Токио. Она осталась без медали, заняв лишь пятое место.
«Боролась до конца, но результат совершенно не тот, который планировала. Будем разбираться. Работа была проделана очень большая. Сначала с Дэвидом Сало в Америке, потом нюансы, связанные с техникой, корректировала с папой. Конечно, я не привыкла, что у меня на Олимпиаде только один старт. Обычно, если недоработала, есть время подумать и исправить ошибки. 200 м я плаваю более уверенно, когда готова. Но здесь, если судить по сегодняшнему результату, вряд ли показала бы какие-то блестящие секунды. К сожалению, на этой Олимпиаде я не в той форме, какая должна быть» — цитирует Ефимову пресс-служба ОКР.
Золото на дистанции 100 м брассом выиграла американка Лидия Элис Якоби.
- 27 июля 2021
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