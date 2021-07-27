Николай Валуев выступил с заявлением о дебюте трансгендера на Олимпиаде-2020 в Токио

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал то, что Олимпиада-2020 в Токио стала первой, в которой принимает участие трансгендер.

43-летняя тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард, выступающая в весовой категории до 87 кг, квалифицировалась на Игры как сильнейшая тяжелоатлетка Океании. Спортсменка сменила пол в 2012 году, до этого она выступала под именем Гэвин Хаббард. После операции по смене пола Хаббард завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2017 года в Анахайме, а также победила на Тихоокеанских играх в 2019 году.

«Увидеть мужика, выходящего из женского туалета, ещё вчера было как-то удивительно, но если сравнение и не совсем точно, то уж человеческую особенность утверждения сильных за счёт слабых мы встречаем довольно часто. Это всегда осуждалось, ну то есть было всегда чем-то некрасивым и нечестным. В книгах про это тоже есть, и немало. МОК решил эту практику осуждения исправить.

Маргинальность ситуации в том, что благодарных последователей изменившейся морали в спорте в частности с каждым годом всё больше, а значит, не за горами полная дискредитация женского мирового спорта. Вряд ли мы увидим обратное движение в мужском спорте, и если, о чудо, увидим, то единичные случаи.

Ну а когда эти бывшие мужики будут стоять не на первом месте пьедестала, всё равно занимая чужое место, я буду искренне радоваться за реальных женщин, сумевших утереть нос этим соплякам. И что-то мне подсказывает, что тут не место состоянию «понять — простить», — написал Валуев в своём «инстаграме».

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