Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Канадская тяжелоатлетка Мод Шаррон выиграла золото Олимпиады-2021 в категории до 64 кг

Канадская тяжелоатлетка Мод Шаррон выиграла золото Олимпиады-2020 в категории до 64 кг
Аудио-версия:
Комментарии

Канадская тяжелоатлетка Мод Шаррон выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 64 кг. Серебряным призёром стала итальянка Джорджия Бординьон. Бронза досталась представительнице Китайского Тайбэя Вэн Хой Чен.

Тяжёлая атлетика. Олимпийские игры. Токио. Женщины. До 64 кг
1. Мод Шаррон (Канада) — 233 кг (105 + 128).
2. Джорджия Бординьон (Италия) — 232 (104 + 128).
3. Вэн Хой Чен (Китайский Тайбэй) — 230 (103 + 127).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Тяжёлая атлетика
Женщины. До 64 кг. Группа А
27 июля 2021, вторник. 13:50 МСК
Окончено
1
Мод Шаррон
Канада
236
2
Джорджия Бординьон
Италия
232
3
Вэн Хой Чен
Китайский Тайбэй
230
Новость по теме
Тжелоатлетка из Китайского Тайбэя победила на ОИ, у Туркменистана первая медаль в истории
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021