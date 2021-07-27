Женская сборная России по гимнастике выиграла золото в командном многоборье на ОИ-2020

Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золотые медали в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Результат россиянок — 169.528 балла.

В финальных соревнованиях от национальной команды России выступали: Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Серебряные медали достались гимнасткам из США, которые уступили российским спортсменкам больше трёх баллов. На третьем месте расположилась команда Великобритании.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

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