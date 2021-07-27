Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Женская сборная России по гимнастике выиграла золото в командном многоборье на ОИ-2020

Женская сборная России по гимнастике выиграла золото в командном многоборье на ОИ-2020
Аудио-версия:
Комментарии

Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золотые медали в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Результат россиянок — 169.528 балла.

В финальных соревнованиях от национальной команды России выступали: Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Серебряные медали достались гимнасткам из США, которые уступили российским спортсменкам больше трёх баллов. На третьем месте расположилась команда Великобритании.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021