Лидия Иванова оценила ошибку американской гимнастки, внезапно севшей на пятую точку на ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова прокомментировала ошибку американской гимнастки Джордан Чайлз, которая внезапно растерялась и села на пятую точку во время выступления в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Оп! Спасибо! Ой, извините, пожалуйста. Это грубая ошибка.

Она стояла в углу и растерялась. Не поняла, что делать, что ли? Бывает. Такой вот заскок. У перетренированных спортсменов иногда бывает такое — стоп! Она явно не в ту акробатику понеслась и оказалась на мадам сижу (на пятой точке. — Прим. «Чемпионата»)», — рассказала Иванова в эфире «Матч ТВ».

Женская сборная России по спортивной гимнастике лидирует перед выступлением на заключительном снаряде в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.