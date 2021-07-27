Лидия Иванова — российским гимнасткам: что вытворяете?! Сдержали американских троглодитов

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова прокомментировала победу женской и мужской сборных России в командном многоборье. Вчера, 26 июля, победу на ОИ-2020 в Токио одержали мужчины, сегодня, 27 июля, — женщины.

«Что вы вытворяете, наши девчонки и мальчишки!? Вы лучшие, потому что вы россияне! Вы отстаивали честь страны. Я вас обожаю, и все вас обожают.

Вы не представляете, сколько звонков и поздравлений, и все в ваш адрес. Вы выстояли, вы сдержали этих троглодитов — великанистых и крепких из Америки. Вы победили своим изяществом, своей девичьей красотой. Мы вас поздравляем», — сказала Иванова в эфире «Матч ТВ».

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