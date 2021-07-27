Никита Нагорный отреагировал на победу российских гимнасток в командном многоборье на ОИ

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный отреагировал на победу женской сборной России в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Вчера, 27 июля, победу на ОИ-2020 в Токио одержали мужчины с Нагорным в составе.

«История! Теперь весь мир знает, где на нашей планете самая сильная спортивная гимнастика», — написал Нагорный в «сториз» своего «инстаграма».

Золото ОИ-2020 в Токио завоевали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Предыдущая отечественная победа в женском командном многоборье в гимнастике на Олимпиаде была добыта в 1992 году в Барселоне. Тогда Светлана Богинская, Оксана Чусовитина, Розалия Галиева, Елена Груднева, Татьяна Гуцу и Татьяна Лысенко выступали под олимпийским флагом в составе объединённой команды.