Журова: гимнастки выиграли на кураже, видимо, потрогали золотые медальки наших ребят

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала победу женской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Это называется на кураже. Вчера слёзы наших ребят и слёзы телезрителей каким-то энергетическим потоком слились воедино и дали запал нашим девчонкам! Мне понравилось, как тот же Немов поддержал нашу команду. Также понравилось, как наши девушки были на положительных эмоциях, наверняка потрогали золотые медальки наших ребят. Другие спортсмены тоже это делают, видимо, как-то помогает.



Хотелось бы, чтобы не считали, что у нас теперь всё прекрасно со спортивной гимнастикой в стране. Главный такой момент, что в момент таких побед все начинают думать, что всё, всё хорошо и всё выиграли. Нужно ещё внимательнее смотреть за этой дисциплиной. Теперь впереди личные соревнования, где мы можем ещё пополнить нашу медальную копилку», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.